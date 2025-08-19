English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು (19/08/2025)

ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು * ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ ಹೊಡೆತ - ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್‌, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾಘಾತ - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಸೇರಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ * ಎಸ್‌ಐಟಿ ಶೋಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್‌ - ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ, ತಿಮರೋಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ - ಫೇಕ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ * ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನ - ಪರಂ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಲಿತ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ವಿಫಲ - ಖಂಡ್ರೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರ ಸಭೆ * ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಶುಭಾಂಶು - ನಮೋಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಉಡುಗೊರೆ - ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶುಕ್ಲಾ * ಉಕ್ರೇನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್‌ಕಿ, ಟ್ರಂಪ್‌ ಭೇಟಿ - ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ - ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌

Trending News