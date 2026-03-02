ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯದಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.