ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌02-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-03-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಋಣ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಎಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಸುಯೋಗ ಇರಲಿದೆ.