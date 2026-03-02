English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Videos
  • ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌02-03-2026

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌02-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌02-03-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೈವತಾ ದರ್ಶನದ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಸಜ್ಜನರ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಯಾವುದೋ ಗೃಹ, ವಾಹನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಯೋಗ. ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News