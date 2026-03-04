ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌04-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವರು. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು.