ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌04-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-03-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಾರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗಾಧೆಗಳಿರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.