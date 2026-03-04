ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌04-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-03-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ತಗಾಧೆ ಇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತ ದಿನ. ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೀಡಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹುನ್ನಾರ ಇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.