ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌05-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಮಾನಗಳಾಗಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳ ಭೀತಿ ಕಾಡಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ, ಸಂಧಾನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ. ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.