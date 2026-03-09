English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌09-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌09-03-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವಂದುಕೊಂಡ ಫಲ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಇರಬಹುದು. ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ವಾತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ತಗಾಧೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗುರು-ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.

