ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌10-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಿಗೆ ಶುಭ. ಆದರೆ, ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಡೆತಡೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರಕ್ಷಕರು, ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಕುಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ. ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ.