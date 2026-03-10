ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌10-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-03-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಇಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ವೈಮಸ್ಸುಗಳಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧರ್ಮಪ್ರದವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರದಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.