  • ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌11-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌11-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭೂ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಯೋಗವಿದೆ. ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ನೋವುಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಬರಬಹುದು. ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಧನದ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಚೋರ ಭೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದು.

