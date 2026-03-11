English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Videos
  • ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌11-03-2026

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌11-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌11-03-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರಬಹುದು. ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗ ಇರಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗೃಹ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಹುದು. ಇಂದಿನ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗ ಇರಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದು. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಸಿಗಬಹುದು. ದೇವತಾ ದರ್ಶನದ ಸುಯೋಗವಿದೆ.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News