ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ‌11-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-03-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಹತಾಷೆ, ನಿರಾಸೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಶುಭ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.