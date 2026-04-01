ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 01-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 01-04-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ತೇಜೋವಧೆ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳು, ವೈರತ್ವ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕೊಡಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದಿನ ದಿನ ವಾಹನ, ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.