/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 01-06-2026

Published: Jun 01, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:10 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 01-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳುಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.