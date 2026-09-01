/01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗಿಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಈಗ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಕೊರತೆ ನಿಮಗೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ನೀವಿಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿವೆ. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ತಲೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ