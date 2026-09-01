/01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಇದು ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ. ನೀವಿರು ಜಾಗ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಬದಲಾಗುವ ಸುಯೋಗ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು.
ಕುಂಭ