ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-04-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಂಮ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿವೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಹುನ್ನಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಲತೆ ಕಂಡರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ದಾಯಾದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು.