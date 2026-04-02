ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-04-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ಬಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿವಾದಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಜನ ವಿರೋಧಿ, ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ವಿನಾಕಾರಣ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು.