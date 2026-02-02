English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರಿಂದ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಂಭಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ವೈಮಸ್ಯಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಮಿತ್ರರಾಗುವ ಸುಯೋಗ ಇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ದಿನ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗೌರವಯುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ.

