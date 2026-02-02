ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಾಡಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ನೆರವೇರುವ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ದಿಢೀರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.