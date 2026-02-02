ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope): ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope): ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope): ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿನ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಅಪಮಾನಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.