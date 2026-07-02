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Written ByYashaswini V
Published: Jul 02, 2026, 11:05 AM|Updated: Jul 02, 2026, 11:05 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರು-ಪೇರುಗಳಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿದೆ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026
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