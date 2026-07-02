/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026

Published: Jul 02, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 02, 2026, 11:20 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕ್ ಗಳಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.