/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 02, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 02, 2026, 11:20 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕ್‌ ಗಳಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.

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