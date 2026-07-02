/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026

Published: Jul 02, 2026, 11:10 AM|Updated: Jul 02, 2026, 11:10 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-07-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತ ಭೇಟಿ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿವೇಚನಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.