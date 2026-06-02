/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-06-2026

Published: Jun 02, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 10:55 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿನಾಕಾರಣ ಅಲೆದಾಟ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಬಹುದು. ಪಿತ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.