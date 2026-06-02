/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-06-2026

Published: Jun 02, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 10:50 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 02-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರವಾದ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.