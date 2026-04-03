ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-04-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವೈರಾಗ್ಯದ ಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ವೈಮಸ್ಯ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿದವರಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.