ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-04-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಇಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ದಾಯಾದಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಸ್ತ್ರ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಧನ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ತಾಯಿ-ಸೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.