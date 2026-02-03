ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ನೀವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳವಳಿಯುಳ್ಳ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಸಂಗೀತ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ವಹಿಸಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.