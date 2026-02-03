ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಗಾಧೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಯಾಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.