ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope): ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ದಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ವಾತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಿವೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope): ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope): ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): ಇಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸುಯೋಗ, ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.