/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-07-2026

Published: Jul 03, 2026, 10:55 AM|Updated: Jul 03, 2026, 10:55 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-07-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಯತೆ ಇರಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಕಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.