/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 03, 2026, 11:00 AM|Updated: Jul 03, 2026, 11:00 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-07-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಓಲಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

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