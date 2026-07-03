/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-07-2026

Published: Jul 03, 2026, 11:00 AM|Updated: Jul 03, 2026, 11:00 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಓಲಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.