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ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 03, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:50 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳು ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೋದರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.

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