/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026

Published: Jun 03, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:50 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳು ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸೋದರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.