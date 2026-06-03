/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026

Published: Jun 03, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:45 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳಿರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.