/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026

Published: Jun 03, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:55 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಚೋರ ಭೀತಿ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.