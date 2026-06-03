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ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 03, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:55 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಚೋರ ಭೀತಿ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.

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