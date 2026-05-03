/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-05-2026

Published: May 03, 2026, 05:20 PM IST|Updated: May 03, 2026, 05:20 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಕಲೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ, ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಲರ್ಜಿ, ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಂಗಾತಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.