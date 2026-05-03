/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-05-2026

Published: May 03, 2026, 05:25 PM IST|Updated: May 03, 2026, 05:25 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಭೀತಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಲಾಭ ಇರಲಿದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮೀಪ ಹೋದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸಂದಾನ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.