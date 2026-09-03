/02 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗಿಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಳಗೇ ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಗುರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: