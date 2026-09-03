/03 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 03 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮೌಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಗಮನಕೊಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಈ ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತು ಕೊಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇತಿ-ಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ