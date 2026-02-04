ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸತ್ಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಶುಭ ಕಾಲ.