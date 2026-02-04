ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗೌರವಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಭಾದ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣ ಸೀಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.