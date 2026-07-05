/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 05, 2026, 04:00 PM|Updated: Jul 05, 2026, 04:00 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-07-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ್ಯತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಜನರಿಂದ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

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