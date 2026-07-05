/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-07-2026

Published: Jul 05, 2026, 04:00 PM|Updated: Jul 05, 2026, 04:00 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ್ಯತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಜನರಿಂದ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.