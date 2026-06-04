/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026

Published: Jun 04, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:15 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಧನಲಾಭ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.