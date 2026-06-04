/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026

Published: Jun 04, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:25 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಸಮಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ, ನಿಂತು ಹೋದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆವಹಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.