/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026

Published: Jun 04, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:30 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸುಸಂದರ್ಭವಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳ ತಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂತಾನ ಆಪೇಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.