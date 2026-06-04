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ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 04, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:30 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸುಸಂದರ್ಭವಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳ ತಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂತಾನ ಆಪೇಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.

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