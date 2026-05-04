/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-05-2026

Published: May 04, 2026, 12:25 PM IST|Updated: May 04, 2026, 12:25 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.