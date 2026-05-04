/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-05-2026

Published: May 04, 2026, 12:35 PM IST|Updated: May 04, 2026, 12:35 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಬ್ಬಿಣ, ಸ್ಟೀಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳು, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬರಲಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಲಿದೆ. ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಂದ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.